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Фото Пригожина в трусах назвали антикремлевским

Фото Пригожина в трусах назвали антикремлевским

Главарь российской ЧВК Вагнер сфотографированный в нижнем белье в палатке может быть частью информационной кампании, направленной против Кремля. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Как указали журналисты, «необычное фото» Пригожина было опубликовано в Telegram-канале, близком к ЧВК Вагнер. Они же отметили, что вид у Пригожина на фотографии «глупый» и скорее всего «сознательно инсценированный».

Bild напоминает, что Пригожин не раз обвинял министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в небрежном отношении к жизням солдат и в стремлении к обогащению. В газете считают, что таким образом Пригожин хотел продемонстрировать, что «он близок к солдатам» в противовес командованию войск РФ.

«Евгений Пригожин пытался показывать, что не только знает тяготы и скитания войны, но и разделяет их. С этой же целью он регулярно делал фото и видео в прифронтовой зоне», – указали журналисты.

В СМИ считают, что для Евгения Пригожина «жизненно важна» лояльность «вагнеровцев».

Журналисты также предполагают, что Пригожин хочет сместить фокус внимания с фотографиями своей роскошной виллы в Санкт-Петербурге.

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