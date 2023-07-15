Британская разведка: Многие российские офицеры недовольны высшим командованием

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Многие офицеры ВС РФ недовольны высшим командованием. Об этом говорится в сегодняшнем разведотчёте Минобороны Великобритании. Так там прокомментировали отстранение от службы командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова за публичную критику вышестоящего начальства. «Комментарии Попова обращают внимание на серьёзное недовольство многих офицеров высшим военным руководством. Эти жалобы во многом перекликаются с теми, что исходили от главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина до его мятежа», — отмечают разведчики.

«Прямая критика со стороны подчинённых, вероятно, станет всё большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова», — добавили в британской разведке.