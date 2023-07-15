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Главное Мир

Китай анонсировал совместные учения с РФ в Японском море

Китай анонсировал совместные учения с РФ в Японском море

Вооруженные силы Китая в России в ближайшее время проведут совместные учения «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Об этом сообщило Минобороны КНР в субботу.

«В соответствии с годовым планом сотрудничества между ВСУ Китая и РФ, российские военные в ближайшее время направят ВМФ и ВВС для участия в учениях «Север. Взаимодействие-2023″, организованные Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и пройдут в середине 2023 года в Японском море», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что целью учений станет «поддержка безопасности стратегических морских каналов, повышение уровня стратегической координации между китайскими и российскими вооруженными силами, повышение способности совместными усилиями поддерживать региональный мир и стабильность и реагировать на разные вызовы безопасности».

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