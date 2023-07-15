Пограничники не допустили контрабанду наркотиков из Ирана (фото)

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Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

14 июля в 08:20, благодаря бдительности пограничного наряда «Горадиз» пограничного отряда Пограничных войск ГПС Азербайджанской Республики, в районе села Беюк Бахманли Физулинского района была предотвращена попытка контрабанды наркотических средств через государственную границу в Азербайджан.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 53 килограмма 700 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.