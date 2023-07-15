За сутки ВСУ уничтожили почти 600 вражеских солдат

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За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 590 вражеских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 237180 единиц живой силы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 237 180 (+590) человек ликвидировано;

танков – 4102 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 4463 (+14) ед.;

РСЗО – 680 (+0) ед.;

средства ПВО – 425 (+2) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 310 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24) ед.;

крылатые ракеты – 1273 (+0) ед.;

корабли/катера – 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 7036 (+17) ед.;

специальная техника – 664 (+2) ед.