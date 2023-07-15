Президент Алиев направил письмо турецкому коллеге |
Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей |
Азербайджан пресек незаконные инженерные работы армянских НВФ |
Азербайджан нарастил поставки туркменского газа |
Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана |
Для следующего мятежа «вагнеровцы» могут объединиться с «кадыровцами» (видео) |
Эксперты ОПЕК дали прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане |
Гаджизаде: Суд продолжает разоблачать армянскую ложь |
«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой |
Главное Армия

За сутки ВСУ уничтожили почти 600 вражеских солдат

За сутки ВСУ уничтожили почти 600 вражеских солдат

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 590 вражеских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 237180 единиц живой силы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 237 180 (+590) человек ликвидировано;
танков – 4102 (+5) ед.;
боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед.;
артиллерийских систем – 4463 (+14) ед.;
РСЗО – 680 (+0) ед.;
средства ПВО – 425 (+2) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 310 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24) ед.;
крылатые ракеты – 1273 (+0) ед.;
корабли/катера – 18 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 7036 (+17) ед.;
специальная техника – 664 (+2) ед.

Теги:
Из этой рубрики
Залужный: Украина сама решит, как использовать то или иное вооружение
Армия

Залужный: Украина сама решит, как использовать то или иное вооружение

2023/07/15, 11:31
Азербайджан пресек незаконные инженерные работы армянских НВФ
Армия

Азербайджан пресек незаконные инженерные работы армянских НВФ

2023/07/15, 11:14
За сутки ВСУ уничтожили почти 600 вражеских солдат
Армия

За сутки ВСУ уничтожили почти 600 вражеских солдат

2023/07/15, 10:50
Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
Армия

Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана

2023/07/15, 10:08
Десятки боестолкновений на украинском ТВД
Армия

Десятки боестолкновений на украинском ТВД

2023/07/15, 09:16
ВСУ продвигаются в Запорожской области
Армия

ВСУ продвигаются в Запорожской области

2023/07/14, 21:24
Обнародованы снимки уничтоженного российского склада боеприпасов (фото)
Армия

Обнародованы снимки уничтоженного российского склада боеприпасов (фото)

2023/07/14, 18:57
Нацгвардия Украины анонсировала наступление в Херсонском направлении
Армия

Нацгвардия Украины анонсировала наступление в Херсонском направлении

2023/07/14, 18:31
Россия вывела почти всех своих военных из Беларуси
Армия

Россия вывела почти всех своих военных из Беларуси

2023/07/14, 16:01