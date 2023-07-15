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Залужный: Украина сама решит, как использовать то или иное вооружение

Залужный: Украина сама решит, как использовать то или иное вооружение

Западные партнеры установили Украине условия использования ракет большей дальности. Однако Украина для ударов по территории России, использует собственное вооружение.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

Он напомнил, что ракеты дальнего радиуса действия были переданы Украине при условии, если они не будут использованы для ударов по территории РФ. Потому, по словам Залужного, он использует оружие украинского производства для частых ударов через границу.

«Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детей, которые погибают, это не волнует», – сказал он.

Главнокомандующий считает, что только Украине следует решать, как использовать то или иное вооружение.

«Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько потребуется», – подчеркнул он.

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