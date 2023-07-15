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Десятки боестолкновений на украинском ТВД

Десятки боестолкновений на украинском ТВД

За прошедшие сутки на юге и востоке Украины продолжались тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 15 июля.

Указано, что сегодня ночью россияне нанесли очередной удар иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки еще уточняется.

А вчера россияне ударили по территории Украины, применив 17 «шахедов» и одну управляемую зенитную ракету с ЗРК С-300. Было сбито 16 дронов.

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из РСЗО.

На фронте российские войска и дальше сосредотачивали основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Все атаки были отражены, утверждают в Генштабе.

Вместе с тем, Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу.

Вчера украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских систем на огневых позициях.

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