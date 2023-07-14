Новое видео с ППП «Лачин», где возобновился транзит автомобилей МККК (видео)

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Обнародованы новые кадры с погранично-пропускного пункта «Лачин», иллюстрирующие возобновление транзита автомобилей Красного Креста.

Кроме четкой и корректной работы азербайджанских пограничников, в кадр попали и азербайджанские медики. Они постоянно дежурят на ППП «Лачин» — на случай, если кому-то из «транзитников» станет плохо или потребуется медицинская помощь. Можно вспомнить, как еще во время пикета экоактивистов в городе Шуша стало плохо одному из пассажиров армянского автобуса, и как его в больницу Ханкенди доставила азербайджанская «Скорая помощь». Азербайджанские медики и тогда, и сейчас безукоризненно выполняют свой профессиональный долг.

Интересно, верхушка сепаратистов именно это называют «этнической чисткой» и «геноцидом»?

