Президент Зимбабве подписал закон, запрещающий критику государства

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В конце августа в Зимбабве пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва в их преддверии подписал документ, который запрещает гражданам критиковать работу правительства. Предполагается, что инициатива «будет развивать у зимбабвийцев чувство патриотизма». Теперь за действия, которые могут расцениваться как ущерб «‎суверенитету и национальным интересам‎»‎, в Зимбабве будет грозить уголовная ответственность — до 20 лет лишения свободы.

«‎Этот закон не направлен на то, чтобы ограничить существование политических партий, он призван побудить народ Зимбабве любить свою страну и перестать ее осуждать»,— сказал законодатель правящей партии ZANU-PF Джозеф Чинотимба.

По его словам, закон «‎благородный»‎ и имеет «‎добрые намерения»‎. Оппозиционные партии и журналисты отреагировали на это событие резко негативно, за время правления Мнангагвы, его предшественника Роберта Мугабе и их партии ZANU-PF страна превратилась в одну из самых отсталых в мире.