Россия вывела почти всех своих военных из Беларуси

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Армия РФ в рамках ротации вывела почти всех своих военных из Беларуси.

Об этом, как пишет «Украинская правда», сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, число российских военных на белорусских полигонах, где они проходили подготовку, в последнее время уменьшалась. Недавно, до нынешней ротации, украинская сторона насчитала в Беларуси до двух тысяч военнослужащих РФ.

Кроме того, Госпогранслужба Украины пока не наблюдает организованной дислокации в Беларусь российских наемников частных военных компаний.