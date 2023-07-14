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В Японии местный житель напал на посла Грузии и его водителя (видео)

В Японии местный житель напал на посла Грузии и его водителя (видео)

Житель Японии устроил потасовку с послом Грузии и его водителем, инцидент произошел близ грузинского посольства в Токио. Об этом в пятницу в Twitter сообщил сам грузинский посол Теймураз Лежава.

По информации NHK, Лежава на автомобиле с водителем двигался по одной из улиц близ посольства в центре Токио. В какой-то момент, по их словам, ехавший впереди автомобиль остановился, из него вышел мужчина и начал громко кричать. Затем мужчина открыл водительскую дверь и начал за грудки вытаскивать водителя из автомобиля. Лежава попытался заснять происходящее на телефон, однако мужчина отреагировал на это агрессивно и через плечо водителя ударил посла. Резко обрывающуюся односекундную запись происходящего посол Грузии также опубликовал в Twitter.

«К счастью, никто не пострадал. Но попытки выразить свою позицию насилием не должны допускаться ни при каких условиях», – отметил Лежава. Посол также поблагодарил своего водителя, спокойное и взвешенное поведение которого, по словам главы грузинской дипломатической миссии, помогло не допустить перерастания инцидента в нечто более серьезное. Лежава также выразил благодарность местным сотрудникам правоохранительных органов, оперативно прибывшим на место инцидента.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящий момент о мотивах напавшего на посла и его водителя не сообщается.

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