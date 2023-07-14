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Импортируемая в Азербайджан пшеница значительно подешевела

Импортируемая в Азербайджан пшеница значительно подешевела

В январе-июне 2023 года в Азербайджан было импортировано 493 210 тонн пшеницы на 145 млн 565 тыс. долларов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, по объему это на 23% или 92 462 тонны больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а по стоимости – на 1,8% или 2 млн 691 тыс. тонн.

За первые 6 месяцев 2022 года в Азербайджан было импортировано 400 тыс. 748 тонн пшеницы на 142 млн 965 тыс. долларов.

Цена 1 тонны ввезенной в Азербайджан пшеницы за отчетный период снизилась на 17,2% или на 61,6 долларов, составив 295,1 доллар (501,67 манатов). В соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 356,7 долларов (606,39 манатов).

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