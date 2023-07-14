Путин раскрыл подробности встречи с Пригожиным: ЧВК «Вагнер» не существует

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Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!» – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, сохранится ли эта компания как боевая единица. Путин отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет».

«Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует, – приводятся в публикации слова Путина. – Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос».

Путин считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин. Глава государства рассказал журналисту, что на встрече с представителями этой ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения».

Как пишет «Коммерсантъ», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин, слова которого приводит Колесников.