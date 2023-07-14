Байден посоветовал Пригожину следить за своим меню

Президент США Джо Байден пошутил, что после попытки мятежа на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина следил бы за тем, что он ест. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Yahoo News.
«Мы даже не знаем, где он находится. <…> Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера». Позже он добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России».