Байден посоветовал Пригожину следить за своим меню

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Президент США Джо Байден пошутил, что после попытки мятежа на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина следил бы за тем, что он ест. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Yahoo News.

«Мы даже не знаем, где он находится. <…> Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера». Позже он добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России».