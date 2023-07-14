Байден: Путин уже проиграл (видео) |
В ЕС подтвердили грядущую встречу Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе |
ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана |
Коротченко: Армения стала более склонной к переговорам с Азербайджаном |
Министр обороны Израиля: Продолжим укреплять сотрудничество с Азербайджаном (фото) |
В НАТО определились, кто кого будет защищать |
Азербайджан вновь заявил о минной угрозе, исходящей из Армении |
Пчеловод Сахиб Алиев пострадал при подрыве на мине в Кяльбаджарском районе |
Байрамов предостерег Ереван от дальнейших провокаций |
Главное Мир

Байден посоветовал Пригожину следить за своим меню

Байден посоветовал Пригожину следить за своим меню

Президент США Джо Байден пошутил, что после попытки мятежа на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина следил бы за тем, что он ест. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Yahoo News.

«Мы даже не знаем, где он находится. <…> Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера». Позже он добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России».

Теги:
Из этой рубрики
В России уверены в неизбежном вступлении Швеции в НАТО
Мир

В России уверены в неизбежном вступлении Швеции в НАТО

2023/07/14, 00:56
Байден: Путин уже проиграл (видео)
Мир

Байден: Путин уже проиграл (видео)

2023/07/14, 00:31
Глава Еврокомиссии возложила ответственность за зерновую сделку на Россию
Мир

Глава Еврокомиссии возложила ответственность за зерновую сделку на Россию

2023/07/14, 00:12
Байден посоветовал Пригожину следить за своим меню
Мир

Байден посоветовал Пригожину следить за своим меню

2023/07/14, 00:06
Карабахские сепаратисты задержали Виталия Баласаняна
Мир

Карабахские сепаратисты задержали Виталия Баласаняна

2023/07/13, 23:49
В Киеве запретили исполнение песен на русском языке в публичных местах
Мир

В Киеве запретили исполнение песен на русском языке в публичных местах

2023/07/13, 23:28
Анкара: Швеции не стоит расслабляться
Мир

Анкара: Швеции не стоит расслабляться

2023/07/13, 23:14
Анкара разъяснила Москве передачу "азовцев" Украине
Мир

Анкара разъяснила Москве передачу «азовцев» Украине

2023/07/13, 22:46
В Украине верят в приглашение в НАТО в случае победы над Россией
Мир

В Украине верят в приглашение в НАТО в случае победы над Россией

2023/07/13, 22:01