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ВСУ продолжают продвижение в районе Бахмута

ВСУ продолжают продвижение в районе Бахмута

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на востоке страны продолжаются тяжелые бои. По ее словам, в районе Бахмута есть продвижение с «боями и мощным вражеским сопротивлением».

В Telegram она сообщила, что россияне продолжают атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинским защитникам удалось сдержать врага.

«Сейчас продолжаются тяжелые бои. На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно», — сообщила она.

Маляр пишет, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция. Она добавила, что на направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

«Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось», — отметила она.

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