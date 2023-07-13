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Представлена первая в Турции беспилотная бронированная гусеничная машина тяжёлого класса ALPAR (видео)

Представлена первая в Турции беспилотная бронированная гусеничная машина тяжёлого класса ALPAR (видео)

Компания Otokar разработала ALPAR для выполнения задач совместно с пилотируемыми и беспилотными средствами на поле боя.

Используя автономные системы и искусственный интеллект, он будет снижать риск для личного состава на поле боя, повысит успех в выполнении рутинных задач на фронте, повысит эффективность на поле боя за счёт связи с БПЛА и другими элементами.

ALPAR может служить боевой бронированной машиной, бронированной разведывательно-дозорной машиной, противотанковой самоходной артиллерийской установкой, средством ПВО и машиной материально-технического обеспечения.

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