Украина получила еще одну партию немецких «гепардов»

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли очередные зенитные танки Gepard, оборудование для систем ПВО IRIS-T SLM, другая техника и боеприпасы. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ в четверг, 13 июля.
В общей сложности в новую партию помощи вошли:
шесть установок Gepard
3230 снарядов калибра 155 мм
1184 дымовых боеприпаса калибра 155 мм
мост для мостоукладчика Biber
мостоукладчик Biber
пять автомобилей для защиты границ
10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM
седельный тягач 8×8 HX81
четыре полуприцепа
24 192 боеприпаса калибра 40 мм
два комплекта запчастей для дронов Vector.