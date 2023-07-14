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Украина получила еще одну партию немецких «гепардов»

Украина получила еще одну партию немецких «гепардов»

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли очередные зенитные танки Gepard, оборудование для систем ПВО IRIS-T SLM, другая техника и боеприпасы. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ в четверг, 13 июля.

В общей сложности в новую партию помощи вошли:

шесть установок Gepard

3230 снарядов калибра 155 мм

1184 дымовых боеприпаса калибра 155 мм

мост для мостоукладчика Biber

мостоукладчик Biber

пять автомобилей для защиты границ

10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM

10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM

седельный тягач 8×8 HX81

четыре полуприцепа

24 192 боеприпаса калибра 40 мм

два комплекта запчастей для дронов Vector.

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