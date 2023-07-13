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Российский генерал обвинил Шойгу в предательстве (аудио)

Российский генерал обвинил Шойгу в предательстве (аудио)

Командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Иван Попов пожаловался, что его отправили в отставку — аккурат после того, как он представил Минобороны доклад о «проблемных вопросах» на фронте. В частности, об отсутствии контрбатарейной борьбы и гибели военных от артиллерии украинцев, пишут тг-каналы.

«Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию армией. А я жду дальнейшую свою судьбу, военную, ее изменение, получение какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы…

Честно вам говорю − возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать… либо назвать вещи своими именами. Я… обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами», – сказал Попов в аудиосообщении на одном из тг-каналов.

Голос на аудио самыми острыми проблемами российской армии назвал:

– отсутствие контрбатарейной борьбы,
– отсутствие станций артиллерийской разведки,
– массовую гибель и увечья солдат от артиллерии противника.

По словам Попова, он высказался о всех проблемах на «самом высоком уровне − откровенно, предельно жестко».

И потом за один день «состряпали приказ министра обороны», вывели его из расположения и от него «избавились».

«Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», − заявил российский генерал-майор.

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