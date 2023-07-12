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Норвегия предоставит Украине комплексы NASAMS

Норвегия предоставит Украине комплексы NASAMS

Правительство Норвегии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, включающего в себя две зенитные пусковые установки NASAMS. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Норвегии в среду, 12 июля.

«Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО», – сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS.

«Противовоздушная оборона является первоочередной потребностью с украинской стороны. Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов», – добавил министр.

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