Британская разведка: Выдвижение генерала Афзалова доказывает отстранение «генерала Армагеддона»

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Выдвижение генерала Виктора Афзалова доказывает смещение Сергея Суровикина.

Об этом говорится в сегодняшнем разведотчёте Минобороны Великобритании. Там обращают внимание на неожиданное появление начальника штаба воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Виктора Афзалова на видео Минобороны РФ с Валерием Герасимовым. Афзалов — первый заместитель главкома ВКС РФ Сергея Суровикина, об опале которого ходят слухи.

«Афзалов занимает пост уже четыре года, но это, наверное, его первое публичное появление вместе с Герасимовым, — сообщает британская разведка. — Рост публичности Афзалова на фоне отсутствия данных о местонахождении Суровикина усиливает предположение о том, что Суровикин смещён после вооружённого мятежа».