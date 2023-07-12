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В России заявили о смертельном заболевании у Пригожина

В России заявили о смертельном заболевании у Пригожина

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лечился от рака. Речь идет о раке абдоминальной области, рассказали российскому изданию «Проект» два его «сотрудника».

Глава «Вагнера» якобы лечился от рака длительное время и проходил серьезную терапию. По словам источников издания, сейчас «процесс образования опухоли якобы остановлен».

Из-за болезни Пригожин якобы ведет здоровый образ жизни и придерживается строгой диеты.

Один из многолетних «сотрудников» Пригожина утверждает, что в течение последнего времени видел только один раз, как тот позволил себе выпить стакан лимонада.

Также журналисты отмечают, что во время обысков в загородном доме Пригожина нашли хорошо оборудованный медицинский кабинет с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратом.

По данным «Проекта», Пригожин лечился в элитной клинике «Согаз», связанной с дочерью Путина Марией Воронцовой, и был одним из ее первых клиентов со статусом «супер VIP» под вымышленным ФИО «Дмитрий Гейлер». Во время обысков у главаря ЧВК нашли паспорт на эту фамилию.

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