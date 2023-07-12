Западная пресса: Эрдоган стал «могущественным как никогда» |
Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону |
МИД: Международный суд отклонил требование Армении, не обнаружив нарушений на Лачинской дороге |
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Госдеп: Вступление Украины в НАТО во время боев означало бы войну США с Россией |
МИД: Армения подрывает основную гуманитарную миссию МККК |
Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана |
«Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю». Алиев ждет через неделю итогов расследования инцидента в Гядабейском районе |
Главное Политика

Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону

Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону

Министр обороны Йоав Галант возглавит делегацию в Азербайджан для встреч по укреплению стратегических связей, региональной стабильности и промышленного сотрудничества. Делегация должна прибыть в Баку вечером в среду, 12 июля, сообщают израильские СМИ.

В ходе визита, который состоится 12–14 июля, ожидается встреча министра с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и другими высокопоставленными представителями министерства обороны.

Визит Галанта направлен на дальнейшее укрепление стратегических связей между Израилем и Азербайджаном в области дипломатии, безопасности и технологий. Стороны также обсудят расширение оборонного и промышленного сотрудничества между странами, общие проблемы безопасности, а также возможности повышения региональной безопасности и стабильности.

Теги:
Из этой рубрики
Белый дом ответил на критику Зеленского
Политика

Белый дом ответил на критику Зеленского

2023/07/12, 11:44
WP: американская делегация "пришла в ярость" из-за слов Зеленского
Политика

WP: американская делегация «пришла в ярость» из-за слов Зеленского

2023/07/12, 10:42
Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону
Политика

Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону

2023/07/12, 10:13
Начался визит главы турецкого парламента в Азербайджан
Политика

Начался визит главы турецкого парламента в Азербайджан

2023/07/11, 23:04
Госдеп: Вступление Украины в НАТО во время боев означало бы войну США с Россией
Политика

Госдеп: Вступление Украины в НАТО во время боев означало бы войну США с Россией

2023/07/11, 22:30
МИД: Армения подрывает основную гуманитарную миссию МККК
Политика

МИД: Армения подрывает основную гуманитарную миссию МККК

2023/07/11, 21:52
Пашинян обсудил с Блинкеном мирные переговоры с Азербайджаном
Политика

Пашинян обсудил с Блинкеном мирные переговоры с Азербайджаном

2023/07/11, 21:20
Байрамов принял немецкого госминистра: что известно
Политика

Байрамов принял немецкого госминистра: что известно

2023/07/11, 20:54
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США
Политика

Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

2023/07/11, 20:06