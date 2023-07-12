Армяне открыли огонь в направлении Шушинского и Лачинского районов

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11 июля в 23:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского района, были обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы.

Кроме того, в 05:45 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Забух Лачинского района, с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района.

Нашими подразделениями приняты меры реагирования.