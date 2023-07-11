Зеленский раскритиковал страны НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО за «неопределённую позицию».

«Мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», – заявил он.