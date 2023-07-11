Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты

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Центр аналитической экспертизы представляет информацию о результатах проверок, проведенных в аптечных организациях в период с 01.06.2023 по 30.06.2023.

Как сообщили в ЦАЭ, плановые и внеплановые проверки были проведены в 32 аптеках, в том числе в 27 аптеках по городу Баку и 5 аптеках по другим районам. Изъято 7 наименований, 40 упаковок лекарственных средств, выявлены недочеты в 2 аптеках, составлены протоколы по различным статьям Кодекса Азербайджанской Республики «Об административных проступках».