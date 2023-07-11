Стали известны детали тайных договоренностей Путина с Пригожиным |
Армяне открыли огонь по Нахчывану, Ходжалы и Ходжавенду |
США могут разблокировать продажу F-16 Турции |
Швеция поддержит членство Турции в Евросоюзе |
В НАТО договорились о действиях на случай нападения России |
Анкара дала «добро» на передачу протокола о приеме Швеции в НАТО на ратификацию |
Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта |
Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном |
Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко |
Главное Общество

Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты

Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты

Центр аналитической экспертизы представляет информацию о результатах проверок, проведенных в аптечных организациях в период с 01.06.2023 по 30.06.2023.

Как сообщили в ЦАЭ, плановые и внеплановые проверки были проведены в 32 аптеках, в том числе в 27 аптеках по городу Баку и 5 аптеках по другим районам. Изъято 7 наименований, 40 упаковок лекарственных средств, выявлены недочеты в 2 аптеках, составлены протоколы по различным статьям Кодекса Азербайджанской Республики «Об административных проступках».

Теги:
Из этой рубрики
Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты
Общество

Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты

2023/07/11, 10:35
Упразднен Центр Нахчывановедения
Общество

Упразднен Центр Нахчывановедения

2023/07/11, 10:00
Стражи порядка нейтрализовали в Азербайджане 395 криминальных группировок
Общество

Стражи порядка нейтрализовали в Азербайджане 395 криминальных группировок

2023/07/11, 00:07
Пашазаде настаивает на учреждении представительства УМК в Ватикане
Общество

Пашазаде настаивает на учреждении представительства УМК в Ватикане

2023/07/10, 20:20
Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)
Общество

Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)

2023/07/10, 18:19
Израильская компания выведет на орбиту новый азербайджанский спутник
Общество

Израильская компания выведет на орбиту новый азербайджанский спутник

2023/07/10, 17:04
Ильхам Алиев уволил Мустафу Бабанлы
Общество

Ильхам Алиев уволил Мустафу Бабанлы

2023/07/10, 15:47
Эйвазов отправил на пенсию Эхсана Захидова
Общество

Эйвазов отправил на пенсию Эхсана Захидова

2023/07/10, 14:15
Завтра в Баку будет сильный ветер
Общество

Завтра в Баку будет сильный ветер

2023/07/10, 14:10