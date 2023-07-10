В Германии злоумышленники сожгли Коран

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В городе Маульбронн на юго-западе Германии неизвестные сожгли Коран и бросили его перед мечетью. Об этом сообщили в Турецко-исламском союзе религиозных учреждений в Германии (DITIB).

Инцидент имел место ночью 8 июля у мечети «Мимар Синан», функционирующей при DITIB, уточняет «Анадолу».

Злоумышленники подожгли священную для мусульман книгу и выбросили горящий Коран из окна движущегося автомобиля. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам представителя DITIB, в связи со случившимся подано заявление в полицию. Он добавил, что номерной знак автомобиля и количество участников нападения пока не установлены.