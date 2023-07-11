Штайнмайер поддержал решение США передать Украине кассетные боеприпасы

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Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал решение США передать Украине кассетные боеприпасы. Он также призвал правительство Германии не вставать «на пути союзников». Об этом лидер страны заявил в интервью телеканалу ZDF.

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«Немецкая позиция по запрету кассетных боеприпасов остается правильной, но в нынешней ситуации она не должна воспрепятствовать Соединенным Штатам», – пояснил свою позицию политик.

Штайнмайер напомнил, что именно он подписал международное соглашение о запрещении кассетных боеприпасов в Осло в 2008 году как тогдашний министр иностранных дел ФРГ.

«Война может закончиться хоть завтра, если Россия пошлет своих солдат обратно. Если же Украина перестанет обороняться или мы не позаботимся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, это станет концом Украины», – подчеркнул германский президент.

Однако он добавил, что не видит сейчас условий для перемирия.

Учитывая ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, Штайнмайер не надеется на то, что союзники найдут консенсус относительно гарантий безопасности. Однако он не конкретизировал, что это могут быть за гарантии, а также не стал отвечать прямо на вопросы, касающиеся будущего членства Украины в Альянсе.

Президент отметил, что желание создать общую с РФ архитектуру безопасности было не только у Германии, но также у других западных партнеров, в частности США.

«Но это не сработало в конце концов, и нам это не удалось», – признал Штайнмайер и добавил, что нужно сделать выводы на будущее.

По его мнению, архитектура безопасности Европы в будущем не будет общей с Россией, зато придется тратить большие деньги для того, чтобы от этой страны защититься.