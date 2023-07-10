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В Совфеде России оскорбили Эрдогана

Передача Анкарой Киеву находившихся на турецкой территории командиров «Азов» в нарушение достигнутых договоренностей, а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную. Вслед за посещением 7 июля 2023 года [Владимиром] Зеленским Анкары турецкой стороной были приняты провокационные решения. Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации «Азов», которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО. Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», – пожаловался сенатор.

По его мнению, основаниями для подобного недружественного шага стали как давление со стороны альянса, так и фактическое прекращение зерновой сделки. «Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ, влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана», – отметил Бондарев.

«Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать было нельзя (что и было сделано Владимиром Владимировичем Путиным)», – добавил он.

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