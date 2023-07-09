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Главное Общество

В Баку усилятся порывы ветра

В Баку усилятся порывы ветра

Обнародован прогноз погоды на 10 июля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем – 29-34° тепла.

В районах Азербайджана, в основном в северных и западных районах ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем – 22-27° тепла.

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