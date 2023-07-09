Байрамов: Азербайджан всегда был заинтересован в развитии отношений с Ираном

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Иран является соседней страной. Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном.

Об этом представителям СМИ заявил руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в последнее время между сторонами возникла напряженность.

«Для этого есть серьезные причины. Мы позитивно оцениваем визит министра иностранных дел Ирана. В ходе нее у нас была возможность обсудить нормализацию отношений. Адекватные шаги предпримет и Азербайджан», – заявил министр.

Он добавил, что вскоре состоится встреча сопредседателей Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном. Министр уточнил, что встреча состоится в Астаре (Иран).

«Состоятся переговоры по ряду вопросов, в том числе по транспорту, совместному использованию водных ресурсов», – сказал Байрамов.