Резников: Россияне уже хорошо научились бежать с поля боя

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В ближайшее время украинцы смогут наблюдать новые «жесты доброй воли» на юге и востоке страны в исполнении армии РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что россияне уже хорошо научились бежать с поля боя под натиском Вооруженных сил Украины и знают, что они далеко не вторая армия в мире.

«Киев за три дня не упал, Украина за три недели не упала. А наоборот, это они научились кивать пятками. Этому они изрядно научились. Мы с вами видели так называемые жесты «доброй воли» на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на правом берегу Херсонской области», – заметил министр.

Глава Минобороны отметил, что Россия уже использовала все средства полномасштабной конвенционной войны.

«Это и флот, и авиация, и сухопутный компонент. Враг даже прибег к тактике массированных ракетных обстрелов гражданского населения, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и погрузить Украину в блэкаут, но это им не удалось», – подчеркнул глава оборонного ведомства.