За сутки ВСУ уничтожили около 600 врагов, 20 артсистем и 11 единиц бронетехники

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 234040 российских военнослужащих. Об этом 9 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских солдат.

Другие потери России в Украине составили:

танки – 4078 (+4);

боевые бронированные машины – 7964 (+11);

артиллерийские системы – 4366 (+20);

РСЗО – 668 (+7);

средства ПВО – 413 (+3);

самолеты – 315;

вертолеты – 309;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19);

крылатые ракеты – 1271;

корабли / катера – 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 6929 (+15);

специальная техника – 628 (+9).