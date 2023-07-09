За сутки ВСУ уничтожили около 600 врагов, 20 артсистем и 11 единиц бронетехники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 234040 российских военнослужащих. Об этом 9 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских солдат.
Другие потери России в Украине составили:
танки – 4078 (+4);
боевые бронированные машины – 7964 (+11);
артиллерийские системы – 4366 (+20);
РСЗО – 668 (+7);
средства ПВО – 413 (+3);
самолеты – 315;
вертолеты – 309;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19);
крылатые ракеты – 1271;
корабли / катера – 18;
автомобильная техника и автоцистерны – 6929 (+15);
специальная техника – 628 (+9).