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Министр обороны Кыргызстана посетил воинскую часть коммандос в Азербайджане (фото)

Министр обороны Кыргызстана посетил воинскую часть коммандос в Азербайджане (фото)

Продолжается визит в нашу страну делегации во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Как сообщает Минобороны, Кыргызские гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Был посещен памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный на территории Военного института, и мемориальный комплекс в память о наших военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.

Делегация оставила памятную запись в Книге почетных гостей в штабе Военного института.

Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов проинформировал гостей о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии в области военного образования, и мерах, принимаемых в этом направлении.

Был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности Военного института.

Гости ознакомились с идеологическим центром Гейдара Алиева на территории Военного института.

Затем состоялась встреча с кыргызскими курсантами, обучающимися в Военном институте. Гости ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава, и процессом обучения.

Затем кыргызская делегация побывала в одной из воинских частей коммандос Министерства обороны. Гостям была представлена информация о воинской части, был продемонстрирован видеоролик.

Кыргызские представители ознакомились с условиями, созданными в воинской части. Были представлены оружие и боевая техника, находящиеся в распоряжении воинской части.

Затем гости понаблюдали за показательными тренировками коммандос.

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