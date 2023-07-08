Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию |
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО |
Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе |
Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка |
Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно |
Украина может получить F-16 до завершения войны с Россией |
Начался визит Зеленского в Турцию (фото, видео) |
Байрам Бегай предрек сближение Албании с Азербайджаном |
Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО |
Главное Мир

Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Российский МИД возложил на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов, следует из комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Решение американской администрации о поставках киевскому режиму этих боеприпасов Захарова назвала еще одним вопиющим проявлением «агрессивного антироссийского курса США», нацеленного на максимальное затягивание конфликта в Украине.

По ее словам, речь идет о «циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения».

«Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», — говорится в заявлении.

Дипломат напомнила, что опыт использования подобных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других конфликтах показывает, что они могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Таким образом, США фактически «становятся соучастниками в минировании территории и в полной мере разделят ответственность за гибель мирных жителей, в том числе детей», добавила она.

По мнению Захаровой, поставки кассетных боеприпасов выглядят как «жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала украинского контрнаступления».

Теги:
Из этой рубрики
Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Мир

Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

2023/07/08, 18:09
В Иране произошло нападение на участок полиции, двое погибших
Мир

В Иране произошло нападение на участок полиции, двое погибших

2023/07/08, 17:24
В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества
Мир

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

2023/07/08, 16:47
Reuters: Представитель ООН Мартин Гриффитс предупредил Россию
Мир

Reuters: Представитель ООН Мартин Гриффитс предупредил Россию

2023/07/08, 13:15
Минфин США призвал Китай поучаствовать в борьбе с изменением климата
Мир

Минфин США призвал Китай поучаствовать в борьбе с изменением климата

2023/07/08, 12:30
SpaceX вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink
Мир

SpaceX вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink

2023/07/08, 09:09
Маск обвинил Meta в нечестной игре
Мир

Маск обвинил Meta в нечестной игре

2023/07/08, 01:00
Нашествие насекомых на здание британского министерства
Мир

Нашествие насекомых на здание британского министерства

2023/07/08, 00:54
Пригожин может иметь двойников
Мир

Пригожин может иметь двойников

2023/07/08, 00:17