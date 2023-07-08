Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Российский МИД возложил на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов, следует из комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Решение американской администрации о поставках киевскому режиму этих боеприпасов Захарова назвала еще одним вопиющим проявлением «агрессивного антироссийского курса США», нацеленного на максимальное затягивание конфликта в Украине.
По ее словам, речь идет о «циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения».
«Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», — говорится в заявлении.
Дипломат напомнила, что опыт использования подобных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других конфликтах показывает, что они могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Таким образом, США фактически «становятся соучастниками в минировании территории и в полной мере разделят ответственность за гибель мирных жителей, в том числе детей», добавила она.
По мнению Захаровой, поставки кассетных боеприпасов выглядят как «жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала украинского контрнаступления».