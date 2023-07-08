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Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, было отмечено, что в результате проведенного пограничного обыска и оперативных мероприятий 7 июля в 22:40 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда «Гёйтепе», расположенной вблизи села Арус Ярдымлинского района, было обнаружено и изъято 4 килограмма 372 грамма наркотического вещества марихуаны, 78 грамм героина и 1 920 таблеток сильнодействующего наркотического средства «прегобалин -150».

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