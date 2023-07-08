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Буданов: Успех будет, но позже

Буданов: Успех будет, но позже

Масштабное контрнаступление украинской армии на востоке и юге государства будет иметь успех, но он будет позже. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

«Идет контрнаступление. В общем, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже», – приводит Reuters его слова.

Он сравнил наступательную операцию ВСУ с многомесячной попыткой российских войск захватить Бахмут.

«Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его дольше 10 месяцев. Наша задача чуть больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени», – заявил Буданов.

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