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Пригожин может иметь двойников

Пригожин может иметь двойников

Главарь российской частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин может иметь двойников, чтобы замаскировать свои передвижения. Об этом сообщает The New York Times.

Сотрудник Пентагона на условиях анонимности при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации сказал, что Пригожин находился в России большую часть времени после мятежа.

«Не ясно, был ли он в Беларуси, – отчасти потому, что Пригожин, очевидно, использует двойников, чтобы замаскировать свои движения», – говорится в заявлении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о местонахождении главаря ЧВК Вагнер, заявив, что у «правительства нет ни возможности, ни желания отслеживать его передвижение».

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