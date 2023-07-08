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Киев: В Бахмуте враг фактически в ловушке

Киев: В Бахмуте враг фактически в ловушке

Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр.

Об этом говорится в заявлении замминистра обороны Украины Анны Маляр.

«На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам – более километра», – говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что на северном фланге бои без изменения положений.

«В самом Бахмуте враг фактически в ловушке», – пояснила заместитель министра обороны.

По ее словам, украинские войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

«Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра», – сказал он.

Также украинцы имеют частичный успех в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

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