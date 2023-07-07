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Автоавария в Гедабеке, трое раненых

Автоавария в Гедабеке, трое раненых

В Гедабеке столкнулись легковые автомобили, 3 человека получили ранения. Инцидент произошел на дороге Гедабек-Сёюдлю.

В результате столкновения автомобиля марки ВАЗ-2106 с другим легковым автомобилем Эльгюн Вагиф оглу Гасанов (1997 г.р.), Кифаят Надиг гызы Алиева (1958 г.р.) и гражданин России получили различные телесные повреждения, сообщает «Репорт».

Все трое пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По данному факту проводится расследование.

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