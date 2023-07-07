Компромат на Пригожина может быть подготовкой к его убийству

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Компромат на главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина может быть подготовкой к его убийству. Об этом пишут журналисты BILD Филип Фабиан и Юлиан Рёпке, комментируя публикации на российском ТВ и в телеграм-каналах фотографий Евгения Пригожина в париках и с накладной бородой, а также кадры роскошного интерьера его дома. Авторы отмечают, что обнародованные образы роднят Пригожина с героем Саши Барона Коэна из фильма «Диктатор» (2012).

«С какой целью российская пропаганда распространяет эти картинки? Эксперты и в России, и на Западе уверены: показывая снимки широкой публике, они хотят разрушить имидж Евгения Пригожина как «истинного патриота», высмеять его и открыть путь к процессу над ним или его убийству российскими спецслужбами. Проще говоря, это компромат», — считают журналисты.

По их мнению, эти публикации также говорят о том, что Владимир Путин не выполнил обещания и не оставит Пригожина безнаказанным за попытку мятежа.