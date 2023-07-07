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Азербайджан будет экспортировать сигареты в Грузию

Азербайджан будет экспортировать сигареты в Грузию

Лидер табачного рынка Азербайджана, Japan Tobacco International (JTI) и крупнейший производитель сигарет в стране ЗАО Tabaterra договорились о начале производства глобальных брендов сигарет JTI на фабрике Tabaterra для экспорта в Грузию.

Продаваемые в Грузии всемирно известные бренды JTI такие, как Sobranie, Winston и Camel, теперь будут производиться на фабрике Tabaterra. Стратегическое партнерство обеспечит гибкость и высокую скорость поставок продукции для потребителей в Грузии и дополнительные поступления в бюджет Азербайджана.

«Мы рады сотрудничеству с JTI по производству и экспорту их глобальных брендов на грузинский рынок. Это сотрудничество показывает приверженность Tabaterra к производству продукции исключительного качества и нашу способность соответствовать международным стандартам. Этот факт еще более укрепляет нашу позицию в качестве ведущего международного игрока и расширяет наши возможности по экспорту. Упомянутое соглашение внесет значительный вклад в экономику Азербайджана, а также в местное производство в нашей стране. Таким образом, это соглашение обеспечит Азербайджан валютным потоком в размере около 13 миллионов долларов США ежегодно», – Эльман Джаваншир, директор ЗАО Tabaterra.

«Экспортное соглашение с Tabaterra является важной вехой для JTI в плане расширения нашего присутствия на грузинском рынке. Опираясь на опыт и производственные возможности нашего партнера, мы обеспечим высокую скорость поставок наших брендов, таких как Sobranie, Winston и Camel, грузинским потребителям. Мы рады возможностям, которые принесет это партнерство бизнесу, а также местной экономике в Азербайджане, обеспечивая планируемый годовой приток иностранной валюты и значительный объем экспорта» – Сергей Букса, генеральный директор кластера JTI по Беларуси и Кавказу.

Tabaterra, обеспечивая высочайшее качество продукции и строгое соответствие стандартам JTI, постоянно занимает лидирующие позиции среди международных фабрик, работающих по договорам и лицензиям компании. Это достижение подчеркивает неизменное стремление Tabaterra к высокому качеству продукции.

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