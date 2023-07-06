Столтенберг исключил вхождение Швеции в НАТО в ходе саммита в Вильнюсе |
По итогам министерской встречи ДН принята Бакинская декларация |
Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми» |
Зеленский: Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам |
Контртеррористическая операция в Карабахе докажет Пашиняну то, в чем он упорствует |
Зеленский едет в Турцию |
К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции |
«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым |
Главное Армия

Узбекистан и Казахстан провели совместные военные учения

Узбекистан и Казахстан провели совместные военные учения

Солдаты братских тюркских стран участвовали в тренинге в условиях пустыни на полигоне «Янгиарык» в Хорезмской области.

В рамках учений бойцы научились разжигать огонь и находить воду в пустыне, а также ориентироваться в соответствующей местности, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Кроме того, они освоили использование подручных средств в качестве оружия и ловушек для охоты, размещение и маскировку личного состава в пустыне.

Военнослужащие также обучились изготавливать медицинские принадлежности своими руками и оказывать помощь раненым.

В конце курса подразделения Узбекистана и Казахстана прошли несколько километров в режиме разведывательно-поисковых работ и преодолении водных преград.

Теги:
Из этой рубрики
Узбекистан и Казахстан провели совместные военные учения
Армия

Узбекистан и Казахстан провели совместные военные учения

2023/07/06, 18:46
Oryx: Танковый парк Украины увеличился, тогда как российский сократился вдвое
Армия

Oryx: Танковый парк Украины увеличился, тогда как российский сократился вдвое

2023/07/06, 18:17
Украинский спецназ прорвал один из самых укрепленных участков фронта россиян
Армия

Украинский спецназ прорвал один из самых укрепленных участков фронта россиян

2023/07/06, 14:07
В Баку проведена рабочая встреча с экспертами НАТО
Армия

В Баку проведена рабочая встреча с экспертами НАТО

2023/07/06, 10:27
ISW: ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта
Армия

ISW: ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта

2023/07/06, 09:27
Великобритания в августе займется подготовкой украинских пилотов
Армия

Великобритания в августе займется подготовкой украинских пилотов

2023/07/06, 00:31
Бригадный генерал ВСУ указал на преимущества турецких БПЛА Bayraktar TB2
Армия

Бригадный генерал ВСУ указал на преимущества турецких БПЛА Bayraktar TB2

2023/07/05, 22:08
Турция предоставит Украине самоходные орудия
Армия

Турция предоставит Украине самоходные орудия

2023/07/05, 21:30
Эксперты НАТО в Баку (фото)
Армия

Эксперты НАТО в Баку (фото)

2023/07/05, 19:58