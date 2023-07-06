Узбекистан и Казахстан провели совместные военные учения

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Солдаты братских тюркских стран участвовали в тренинге в условиях пустыни на полигоне «Янгиарык» в Хорезмской области.

В рамках учений бойцы научились разжигать огонь и находить воду в пустыне, а также ориентироваться в соответствующей местности, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Кроме того, они освоили использование подручных средств в качестве оружия и ловушек для охоты, размещение и маскировку личного состава в пустыне.

Военнослужащие также обучились изготавливать медицинские принадлежности своими руками и оказывать помощь раненым.

В конце курса подразделения Узбекистана и Казахстана прошли несколько километров в режиме разведывательно-поисковых работ и преодолении водных преград.