Oryx: Танковый парк Украины увеличился, тогда как российский сократился вдвое

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С начала полномасштабной войны Украина смогла увеличить количество своих танков, в то время как у России количество единиц этой бронетехники сократилось в два раза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики в Киле и мониторинговую группу Oryx.

Агентство учло статистику потерянной и захваченной техники, которую фиксирует Oryx, и обнаружило, что танковый парк Украины увеличился, тогда как российский сократился вдвое.

Утверждается, что в начале войны у Украины было 987 танков, а у России – около 3400. Сейчас в распоряжении ВСУ ориентировочно 1500 танков, а у России – 1400.

При этом обновленная статистика базы данных Ukraine Support Tracker свидетельствует, что с начала войны союзники поставили в Украину 471 новый танк и еще 286 должны прибыть, хотя темпы их предоставления замедлились.

Агентство утверждает, что данные по российским танкам совпадают с теми, которые сообщил во вторник начальник Генерального штаба Великобритании Энтони Радакин: «Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии… В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, а сейчас в лучшем случае может производить 1 млн в год. Она потеряла 2500 танков и сейчас в лучшем случае может производить 200 танков в год».

При этом текущая оценка базируется на подтвержденных данных об утраченной и захваченной технике, а также оружии, отправленном в Украину. Данные по российскому производству отсутствуют.

По данным Oryx, фиксирующей лишь потери, в отношении которых есть фото- или видеодоказательства, 2082 российских танка уничтожены, повреждены, оставлены или захвачены с начала войны в 2022 году