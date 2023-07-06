Депутат предлагает создать союз Азербайджан-Турция, аналогичный ЕС

213 Просмотров

Отношения между Азербайджаном и Турцией нужно поднять на более высокий уровень.

Об этом в ходе обсуждения законопроекта «Об утверждении протокола о внесении изменений в Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, передает АПА.

Депутат сказал, что нужно создать союз, аналогичный Евросоюзу: «Должны быть одинаковая валюта и прочее. В будущем к этому союзу могут присоединиться и другие тюркские государства. Я призываю правительство серьезно подумать над этим вопросом. Нам нужны сильные союзники».