Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

98 Просмотров

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин находится на свободе.

«Вчера мы разговаривали с ним [Евгением Пригожиным] по телефону и обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК „Вагнер“. Он мне сказал одно: „Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца“. Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Путин знаком с Пригожиным давно, и «у них были очень добрые отношения друг с другом, может быть, даже больше, чем добрые».

«А что касается „предатели“, „изменники“ и прочее — это была первая реакция президента Путина. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче», — сказал Лукашенко.