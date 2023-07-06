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Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин находится на свободе.

«Вчера мы разговаривали с ним [Евгением Пригожиным] по телефону и обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК „Вагнер“. Он мне сказал одно: „Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца“. Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Путин знаком с Пригожиным давно, и «у них были очень добрые отношения друг с другом, может быть, даже больше, чем добрые».

«А что касается „предатели“, „изменники“ и прочее — это была первая реакция президента Путина. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче», — сказал Лукашенко.

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