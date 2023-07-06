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Представитель Движения демократов за независимую Мартинику: Франция причинила нам муки и страдания

Представитель Движения демократов за независимую Мартинику: Франция причинила нам муки и страдания

Я могу предоставить вам длинный список негативных последствий колониализма. У наших предков не было никаких прав, их привлекали к принудительному труду. Об этом сказал  представитель Движения защитников окружающей среды и демократов за независимость Мартиники Клодетт Дюамель во время выступления на конференции «На пути к полной ликвидации колониализма».

«Франция утверждает, что мы свободны, но это не соответствует действительности. Мы хотим построить свое общество. Франция причинила муки и страдания. Под предлогом правды нам насильно навязывают ложь, ее выдают за истину. У нас разные парадигмы. Сформировалась такое мнение, что существуют два класса — белые, они являются нашими хозяевами и высшим классом. И мы – люди африканского происхождения, нас считают самым низшим классом. Мы не хотим такого отношения, отвергаем строй, построенный на насилии, хотим построить свой мир, опирающийся на гуманизм, чтобы наша страна избавилась от колониализма», – приводит ее слова АПА.

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