В Баку проведена рабочая встреча с экспертами НАТО

52 Просмотров

В соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год в Баку проведена «Рабочая встреча с экспертами» с представителями НАТО.

Как сообщили в Минобороны, делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, находящаяся с визитом в Баку, побывали в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны.

На состоявшейся встрече полковник Махир Байрамов рассказал об успешном развитии связей Азербайджан-НАТО и успешных реформах, проводимых в азербайджанской армии, а также вкладе нашей армии в миротворческие операции.

Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, генерал-майор С.Фикс отметил, что активное участие азербайджанских военнослужащих в программах НАТО высоко оценивается.

На рабочей встрече экспертов была достигнута предварительная договоренность о плане действий на следующий год.