ISW: ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта

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ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта, а также нанесли ракетные удары по тылу врага.

Об этом речь идет в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что украинские военные провели контрнаступательные действия на пяти участках фронта и достигли успехов.

Кроме этого, по данным Института, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта ночью и днем 5 июля.

«Украинские удары свидетельствуют о том, что Силы обороны начали скоординированную серию ударов, направленных на деградацию российской логистики и наземных линий связи по всему периметру боевых действий», – пояснили аналитики.

В ISW отметили, что украинские силы сосредоточены на противодействии истощению, которое сохраняет украинскую живую силу ценой более медленного отвоевания территорий, в то же время постепенно ослабляя российскую живую силу и технику. Эксперты подчеркнули, что результаты таких действий Сил обороны не будут ощутимы сразу.