Бригадный генерал ВСУ указал на преимущества турецких БПЛА Bayraktar TB2

420 Просмотров

Заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил преимущества турецких БПЛА Bayraktar TB2.

«Наиболее удачное сочетание боевых возможностей и универсальности применения в интересах практически всех видов (родов) войск (сил) отмечается в работе турецкого БПЛА «Байрактар-ТВ-2». Именно благодаря беспилотникам этого типа наши военные имели возможность эффективно вести воздушную разведку, своевременно разоблачать действия противника и одновременно поражать его объекты. В начале войны это имело особенно важное значение в условиях быстрого продвижения российских войск по территории Украины», – цитирует Алексея Громова Tg-канал «Турецкий Клуб».