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Эксперты НАТО в Баку (фото)

Эксперты НАТО в Баку (фото)

Делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, находящаяся с визитом в Баку в соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, посетила Национальный университет обороны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Была выражена надежда на продолжение продуктивного сотрудничества и плодотворных встреч между Азербайджаном и НАТО.

Генерал-майор С.Фикс, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием. Было отмечено, что реформы, проводимые в азербайджанской армии, принесли результаты, особенно в области военного образования.

Группе экспертов НАТО был представлен брифинг об истории, структуре и основных направлениях деятельности университета, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Затем гости посетили Н-скую воинскую часть. Руководитель делегации оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Гостям был представлен брифинг о международных операциях и учениях, в которых участвует воинская часть в рамках программ НАТО.

Выступивший на встрече в зале заседаний воинской части герой Отечественной войны генерал-майор Кянан Сеидов проинформировал гостей о Плане выполненных в нынешнем году и предстоящих действий.

В заключение были проанализированы мероприятия, запланированные на текущий год, состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества.

Эксперты НАТО в Баку (фото) Эксперты НАТО в Баку (фото)

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Эксперты НАТО в Баку (фото)
Армия

Эксперты НАТО в Баку (фото)

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